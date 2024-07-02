В Татарстане охотникам разрешат отстреливать больше лосей, косуль и даже рысей

В Татарстане утвердят лимиты добычи охотничьих ресурсов на год, начиная с 1 августа 2024 года. Новый проект указа Раиса РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, нормы добычи увеличатся по всем видам охотничьих ресурсов, указанных в документе. Наибольшее увеличение затронет косулю сибирскую — лимиты повысят почти на 200 особей, до 861. Также увеличится лимит добычи лося — с 865 до 918 особей. Лимит добычи барсука повысят с 189 до 209.

Кроме того, в документе появится новый пункт - пятнистые олени, лимит добычи которых составит девять особей. Охотникам также разрешат добыть девять благородных оленей и четыре рыси.

Как указывают в правительстве РТ, общее количество этих видов животных в республике за последние годы увеличилось. Например, в Татарстане находится 397 благородных оленей и 108 рысей. Это на 128 и восемь особей больше, чем годом ранее. Ожидается, что к 2030 году эти дикие животные будут распространены по всей республике.