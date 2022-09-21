 В Татарстане ожидается аномально теплый конец сентября
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В Татарстане ожидается аномально теплый конец сентября

Температура воздуха будет выше климатической нормы на два градуса.

Республика
21 сентября 2022  15:53
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане ожидается аномально теплый конец сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. 

Средняя температура воздуха в Казани составит +10,1 градус, в Татарстане — 9,6 градусов. 

Синоптики отмечают, что данные показатели на два градуса превышают климатическую норму. 

В ближайшие дни температура воздуха днем установится в пределах 21 градуса, а ночью достигнет 7 градусов со знаком плюс.

Ранее «КВ» сообщали, что среди пяти самых популярных в сентябре туристических городов Казань заняла третье место. Среди первых – Москва и Санкт-Петербург, а четвертое место занял город Сочи. 

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