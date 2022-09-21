В Татарстане ожидается аномально теплый конец сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Средняя температура воздуха в Казани составит +10,1 градус, в Татарстане — 9,6 градусов.

Синоптики отмечают, что данные показатели на два градуса превышают климатическую норму.

В ближайшие дни температура воздуха днем установится в пределах 21 градуса, а ночью достигнет 7 градусов со знаком плюс.

Ранее «КВ» сообщали, что среди пяти самых популярных в сентябре туристических городов Казань заняла третье место. Среди первых – Москва и Санкт-Петербург, а четвертое место занял город Сочи.