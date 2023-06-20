 В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +20 градусов
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В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +20 градусов

Ветер местами порывами до 12 м/с.

Республика
20 июня 2023  08:24
Автор:
Эдуард Салихов

Завтра, 21 июня, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер днем местами порывами до 12 м/с. Минимальная температура ночью от +3 до +8 градусов Максимальная температура днем до 19 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В Четверг, 22 июня, в республике также ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Минимальная температура ночью +3..+8˚. Максимальная температура днем до +20 градусов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в выходные средние температуры были на 4-5 градусов ниже нормы. Причиной стало прохождение холодного атмосферного фронта

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