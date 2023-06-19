 В Татарстане в выходные средние температуры были на 4-5 градусов ниже нормы
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В Татарстане в выходные средние температуры были на 4-5 градусов ниже нормы

Причиной стало прохождение холодного атмосферного фронта.

Республика
19 июня 2023  17:56
Автор:
Эдуард Салихов

В прошлые выходные в Татарстане средние температуры были ниже обычных на 4-5 градусов. По данным Гидрометцентра республики, причиной стало прохождение холодного атмосферного фронта в ночь с 17 на 18 июня. 

Днем в воскресенье температура воздуха не поднималась выше +16..+19 градусов, а ночью опускалась до +2..+9 градусов. В то же время, не было дождей, а местами дул сильный северный ветер.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла. Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса со знаком плюс.

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