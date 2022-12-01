В Татарстане ожидается небольшой снег, слабый ветер и −25 градусов

В Татарстане завтра, 2 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег и слабый ветер. Ночью температура составит от минус 10 до минус 19. Днем — от минус 7 до минус 12. На дорогах гололедица.

В субботу, 3 декабря, синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями. Осадков не ожидается, ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит от −14 до −25, днем от −10 до −15. На дорогах гололедица.

Ранее «КВ», сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.