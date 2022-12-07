В Татарстане ожидается понижение температуры до -28 градусов

По прогнозу ФГБУ «УГМС РТ» с 21:00 вечера 7 декабря до 10:00 утра 8 декабря на территории Татарстана местами ожидается понижение температуры воздуха от -25 до -28 градусов по Цельсию. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанское МЧС объявило штормовое предупреждение на территории республики из-за аномально холодной погоды. С 3 декабря в регионе наблюдаются среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

Аномально холодная погода в Татарстане сохранится до 9 декабря включительно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.