 В Татарстане ожидается понижение температуры до -28 градусов
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В Татарстане ожидается понижение температуры до -28 градусов

Похолодание начнется сегодня вечером и продолжится до завтрашнего утра.

Республика
7 декабря 2022  12:12
Автор:
Ольга Ильина

По прогнозу ФГБУ «УГМС РТ» с 21:00 вечера 7 декабря до 10:00 утра 8 декабря на территории Татарстана местами ожидается понижение температуры воздуха от -25 до -28 градусов по Цельсию. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанское МЧС объявило штормовое предупреждение на территории республики из-за аномально холодной погоды. С 3 декабря в регионе наблюдаются среднесуточные температуры воздуха на 9 и более градусов ниже нормы.

Аномально холодная погода в Татарстане сохранится до 9 декабря включительно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

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