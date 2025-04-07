В Татарстане ожидается сильный ветер и грозы

Во вторник, 8 апреля, погода в регионе ухудшится: ночью и утром местами туман, а днем порывы ветра до 15–20 м/с (в Казани — до 18 м/с). В отдельных районах возможны грозы.

Напомним, на прошлой неделе в столице Татарстана несколько дней подряд фиксировались температурные рекорды — столбики термометров превышали норму на 10 градусов. Аномально теплая погода, наблюдающаяся в регионе уже несколько месяцев, по прогнозам синоптиков, сохранится до сентября. Однако в ближайшие дни жителей республики ждет временное похолодание.