В Татарстане ожидается сильный ветер и грозы

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Республика
7 апреля 2025  13:13

Во вторник, 8 апреля, погода в регионе ухудшится: ночью и утром местами туман, а днем порывы ветра до 15–20 м/с (в Казани — до 18 м/с). В отдельных районах возможны грозы.

Напомним, на прошлой неделе в столице Татарстана несколько дней подряд фиксировались температурные рекорды — столбики термометров превышали норму на 10 градусов. Аномально теплая погода, наблюдающаяся в регионе уже несколько месяцев, по прогнозам синоптиков, сохранится до сентября. Однако в ближайшие дни жителей республики ждет временное похолодание.

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