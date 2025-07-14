В Татарстане ожидается стабильно теплая погода без осадков

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Республика
14 июля 2025  16:24
Автор:
Елизавета Черкина

В ближайшие дни в Татарстане сохранится сухая и теплая погода без существенных изменений. Воздух будет прогреваться умеренно из-за северного ветра, который пока не позволит установиться сильной жаре.  

Прогноз температур:

- 15 июля (понедельник): ночью +9..+14°C, днем +24..+29°C  
- 16 - 17 июля (вторник-среда): ночью +8..+13°C, днем +21..+27°C - 18 - 20 июля (пятница-воскресенье): сохранится аналогичная погода, осадков не ожидается  

По данным Гидрометцентра Татарстана, такая погода продержится до конца недели. Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно северного направления.  

 

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