В Татарстане ожидается стабильно теплая погода без осадков

В ближайшие дни в Татарстане сохранится сухая и теплая погода без существенных изменений. Воздух будет прогреваться умеренно из-за северного ветра, который пока не позволит установиться сильной жаре.

Прогноз температур:

- 15 июля (понедельник): ночью +9..+14°C, днем +24..+29°C

- 16 - 17 июля (вторник-среда): ночью +8..+13°C, днем +21..+27°C - 18 - 20 июля (пятница-воскресенье): сохранится аналогичная погода, осадков не ожидается

По данным Гидрометцентра Татарстана, такая погода продержится до конца недели. Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно северного направления.