В Татарстане ожидается туман, снег и до −19 градусов

Завтра, 30 ноября, на территории республики ожидается облачная погода со слабым снегом и умеренным ветром, местами возможен туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночью температура прогнозируется от минус 9 до минус 14 градусов, днем температура ожидается от 7 до 12 градусов мороза. На дорогах возможна гололедица.

Ранее «КВ», сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.