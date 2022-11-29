 В Татарстане ожидается туман, снег и до −19 градусов
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В Татарстане ожидается туман, снег и до −19 градусов

На дорогах возможно образование гололедицы.

Республика
29 ноября 2022  17:56
Автор:
Эдуард Салихов

Завтра, 30 ноября, на территории республики ожидается облачная погода со слабым снегом и умеренным ветром, местами возможен туман. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. 

Ночью температура прогнозируется от минус 9 до минус 14 градусов, днем температура ожидается от 7 до 12 градусов мороза. На дорогах возможна гололедица. 

Ранее «КВ», сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.

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