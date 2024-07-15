В Татарстане ожидается жаркая, но неустойчивая погода с грозами

Сегодня, 15 июля, жители Татарстана могут ожидать жаркой, но неустойчивой погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в регионе ожидается переменная облачность, после сухой ночи местами пройдут кратковременные дожди и грозы, включая Казань.

Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем поднимется до +25...+30 градусов, в Казани до +27...+29 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с, местами усиливаясь до 14 м/с. Во время гроз возможны кратковременные порывы ветра до 15-20 м/с.