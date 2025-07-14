В Татарстане пенсионерку поймали на выращивании мака – грозит до 8 лет

В одном из сел Татарстана правоохранители обнаружили, что 67-летняя местная жительница выращивала запрещённый мак. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. Против пенсионерки возбудили уголовное дело. Теперь ей может грозить штраф до 300 тысяч рублей или тюремный срок до восьми лет.

Сейчас в РТ проходит операция «Мак-2025», направленная на борьбу с незаконными посадками наркосодержащих растений. Мероприятия продлятся с перерывами до середины сентября – полиция будет выявлять и уничтожать такие растения, чтобы предотвратить их распространение. Власти призывают граждан сообщать о подобных нарушениях.

