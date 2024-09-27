В Татарстане планируется масштабная модернизация сферы ЖХК

В Татарстане планируется масштабная модернизация сферы ЖКХ, которая коснется как отдельных объектов, так и всей инфраструктуры. Раис республики Рустам Минниханов поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ провести анализ состояния объектов коммунальной инфраструктуры и разработать предложения по улучшению ситуации.

Глава республики подчеркнул, что модернизация необходима в первую очередь из-за участившихся аварий на сетях и роста жалоб граждан на качество коммунальных услуг.

В дополнение к федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры, запущенной по инициативе Президента России Владимира Путина, с 2025 года в Татарстане стартует собственная республиканская программа. Она охватит все районы и города, направленная на обновление инфраструктуры и повышение качества жизни.

В рамках уже реализуемой программы «Наш двор» в Татарстане благоустроены дворы более 8 тысяч многоквартирных домов, что коснулось жизни более 1,5 млн человек. В шаговой доступности от дома появились современные детские и спортивные площадки для порядка 300 тысяч детей.