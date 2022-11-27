 В Татарстане планируют отремонтировать 15 дебаркадеров
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В Татарстане планируют отремонтировать 15 дебаркадеров

В данный момент проводится оценка ремонтных работ.

Республика
27 ноября 2022  15:45
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане в ближайшее время планируют отремонтировать 15 из 22 имеющихся дебаркадеров. Об этом сообщил глава Минтранспорта РТ Фарит Ханифов, передает ТАСС.

По его словам, в республике запустят программу по ремонту дебаркадеров и других причальных объектов. Такое поручение дано Президентов РТ Рустамом Миннихановы. 

В данный момент Минстрой Татарстана проводит оценку ремонтных работ. Вначале приступят к реставрации дебаркадеров, стоящих на активных на остановках.

Ранее «КВ» сообщали, что «Том Сойер Фест» в этом году отремонтирует  дебаркадер на острове Свияжске. У постройки планируется заменить деревянные элементы, которые пришли в негодность, покрасить заново, поменять крышу и открыть в следующем году первый ряд экспозиции, посвященый дебаркадерам. 

 

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