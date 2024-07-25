В Татарстане планируют провести диспансеризацию 1,2 млн человек в 2024 году

Министерство здравоохранения Татарстана ставит перед собой амбициозную цель - провести диспансеризацию 1,2 миллиона жителей республики в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«Диспансеризация - это ключевой инструмент профилактической медицины, - подчеркнул Миннуллин. - Важно выявить риски развития заболеваний на ранних стадиях, чтобы обеспечить людям долгую и здоровую жизнь».

Особое внимание планируется уделить трудоспособному населению - на его долю приходится 60% от планируемого числа участников диспансеризации. Как отметил министр, эта категория граждан часто пренебрегает профилактическими осмотрами, полагая, что отсутствие жалоб означает абсолютное здоровье.

«Это опасное заблуждение, - предупреждает Миннуллин. - Только врач может выявить на ранних стадиях такие серьезные проблемы, как ожирение, гипертония, онкологические заболевания».

Диспансеризация, проводимая в рамках национального проекта «Здравоохранение», призвана стать эффективным инструментом ранней диагностики и профилактики серьезных заболеваний.