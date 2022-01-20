В Татарстане планируют расширить исправительные центры на 400 мест

В Татарстане в 2022 году планируют расширить исправительные центры на 400 мест. С учетом новых мест всего в республике их будет 850. Об этом сообщил начальник отдела по контролю УФСИН по РТ Айрат Хабибуллиню

«Перед нами поставлена задача расшириться на 400 мест в 2022 году. В связи с этим мы вплотную работаем с органами государственной власти, с бизнес-сообществом. В частности, с Минпромторгом, с Минтруда», – отметил Хабибуллин.

На сегодня воспользоваться правом заменить срок на принудительные работы могут более 3 тысяч осужденных. В Татарстане функционирует Исправительный центр №1, где состоят на учете 307 осужденных, из них 50 женщин. Осужденные работают на ОАО «Хлебозавод № 3», ООО «Урман», АО «Аромат» и других предприятиях, выпускающих разную продукцию.

Также в РТ работают исправительный центр на базе общежития АО «КВАРТ» и Исправительный центр при ИК-4.

Осужденным платят не менее минимального размера зарплаты.

Ранее сообщалось, что В Татарстане за 2021 год колличество осужденных снизилось на 16,6%.