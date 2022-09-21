В Татарстане планируют связать все райцентры дорогами, рассчитанными на грузовой транспорт

В планах у властей Татарстана создать программу развития опорной сети дорог республики и связать все районные центры дорогами, рассчитанными на грузовой транспорт. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, передает ТАСС.

Со временем такая республиканская сеть смогла бы подключиться к опорной сети России. «Произошла бы та самая бесшовная логистика, когда любой автомобильный транспорт грузоподъемностью 11,5 тонн на ось мог бы доехать до любой точки», - отметил Ханифов.

По его словам, такие дороги необходимо доводить до речных портов, грузовых причалов и ж/д станций. На данный момент в нормативном состоянии около 80-85% татарстанских дорог. Создание опорной сети дорог поможет увеличить этот показатель, подчеркнул министр.

Ранее «КВ» сообщали, что Недавно в Казани открылся военный госпиталь. В ближайшее время его соединит с Оренбургским трактом новая дорога. Ее протяженность – 560 метров, а ширина составит восемь метров. По обе стороны будут уложены тротуары, установлены фонари и дорожные знаки. В планах завершить работы до конца года.