В Татарстане планируют учредить звание «Почетный донор РТ»

В Татарстане планируют учредить новое почетное звание для доноров крови. Соответствующий проект постановления, разработанный Министерством здравоохранения республики, проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Для получения звания «Почетный донор Республики Татарстан» установлены количественные критерии. Претендовать на награду смогут доноры, сдавшие кровь не менее 80 раз или плазму крови 130 и более раз. Также предусмотрены смешанные варианты: 50 донаций крови в сочетании с общим количеством донаций 120 раз либо 150 донаций плазмы при меньшем количестве сдач цельной крови.

Награждение будет проводиться Министерством здравоохранения РТ по представлению Республиканского центра крови. Звание присваивается однократно и призвано отметить значительный вклад безвозмездных доноров в развитие системы здравоохранения региона.