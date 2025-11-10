В Татарстане планируют учредить звание «Почетный донор РТ»

news_top_970_100
Республика
10 ноября 2025  16:59

В Татарстане планируют учредить новое почетное звание для доноров крови. Соответствующий проект постановления, разработанный Министерством здравоохранения республики, проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

Для получения звания «Почетный донор Республики Татарстан» установлены количественные критерии. Претендовать на награду смогут доноры, сдавшие кровь не менее 80 раз или плазму крови 130 и более раз. Также предусмотрены смешанные варианты: 50 донаций крови в сочетании с общим количеством донаций 120 раз либо 150 донаций плазмы при меньшем количестве сдач цельной крови.

Награждение будет проводиться Министерством здравоохранения РТ по представлению Республиканского центра крови. Звание присваивается однократно и призвано отметить значительный вклад безвозмездных доноров в развитие системы здравоохранения региона.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане планируют учредить звание «Почетный донор РТ»
Нияз Хурамшин назначен на пост заместителя министра сельского хозяйства РТ
В Татарстане откроют дополнительные участки для выборов в парламент Кыргызстана
В Казани на благоустройство парков и скверов за год направили 1,5 миллиарда рублей
Интервью со стилистом: Главные тренды осени 2025
Интервью со стилистом: Главные тренды осени 2025
Счетные палаты Татарстана, ЛНР и Брянской области договорились о сотрудничестве
В Казани будет создан промышленный технопарк БПЛА
В РТ 80% участников проекта «Точка трезвости» достигли ремиссии