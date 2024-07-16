В Татарстане по нацпроекту «Демография» построили свыше 50 спортивных объектов

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Республика
16 июля 2024  14:48
Автор:
Эндже Гарафиева

С 2019 года в Татарстане построено 54 спортивных сооружения в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщил заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов.

По его словам, в республике уже сейчас 64% жителей систематически занимаются спортом, а к 2030 году планируется довести этот показатель до 75%, что превысит общероссийский показатель в 70%.

Среди построенных объектов 42 площадки для выполнения нормативов ГТО в муниципальных районах, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в Казани и Челнах, 5 футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками в Альметьевске, Казани, Челнах, Аксубаевском и Апастовском районах

В спортивные школы Татарстана с 2019 года было поставлено оборудования и инвентаря на сумму более 182 млн рублей, что также значительно улучшило спортивную инфраструктуру.

Благодаря федеральному проекту «Бизнес спринт» были открыты модульный спортивный зал «Дуслык» в поселке Васильево Зеленодольского района, четыре «умные» спортивные площадки в Казани, Нижнекамске и Альметьевске, а также модульный «фиджитал центр» перед «Играми будущего».

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