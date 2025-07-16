В Татарстане побит рекорд энергопотребления на фоне жаркой погоды

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Республика
16 июля 2025  08:12

Республика столкнулась с высокой нагрузкой на энергосистему из-за установившейся жаркой погоды. 10 июля в 13:00 по московскому времени в Татарстане зафиксирован исторический максимум потребления электроэнергии — 4 580 МВт, что на 261 МВт превышает показатель, установленный всего пятью днями ранее.

Как сообщает "Системный оператор ЕЭС", в новости ТАСС, энергосистема республики, входящая в объединенную энергосистему Средней Волги, демонстрирует устойчивую работу несмотря на экстремальные нагрузки. При этом 11 июля вся ОЭС Средней Волги достигла рекордного потребления в 15 055 МВт при средней температуре воздуха +27,1°C.

Ситуация в Татарстане отражает общероссийскую тенденцию — аналогичные рекорды зафиксированы в четырех других объединенных энергосистемах страны. Специалисты связывают резкий рост потребления с массовым использованием климатического оборудования — кондиционеров и вентиляционных систем.

В ведомстве подчеркивают, что несмотря на экстремальные погодные условия, перебоев в электроснабжении не зарегистрировано.

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