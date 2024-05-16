В Татарстане поделились мыслями о перспективах развития «KazanForum»

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина обсудила перспективы развития Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum». Свое мнение она озвучила на встрече с иностранными послами и правительством региона.

Минуллина заявила, что тема продукции и услуг по стандартам «Халяль» всегда была центральной на KazanForum. Выставка Russia Halal Expo расширяется, и организаторы стремятся привлечь больше стран для участия.

Татарстан хочет укрепить сотрудничество в области исламских финансов. В этом году форум получил федеральный статус, и в нем участвует больше официальных делегаций.

На площадке форума 2024 года пройдут двухсторонние конференции с участием представителей разных стран, где будут обговорены детали сотрудничества.

Напомним, что KazanForum проводится в Татарстане ежегодно с 2009 года и включает 125 тематических сессий по 12 различным направлениям.