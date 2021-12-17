 В Татарстане подготовлен ряд предложений по послаблению ковидных ограничений
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В Татарстане подготовлен ряд предложений по послаблению ковидных ограничений

Сейчас они находятся на рассмотрении в оперативном штабе по борьбе с вирусом.

Республика
17 декабря 2021  13:01

В Татарстане подготовили ряд предложений по ослаблению коронавирусных ограничений. Об этом на пресс-конференции заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

По ее словам, сейчас все эти предложения находятся на рассмотрении у оперативного штаба по борьбе с инфекцией, но озвучивать их пока рано. Документы должен появится на днях. 

Патяшина заявила, что из-за низкого темпа вакцинация отмена системы QR-кодов в общественном транспорте не рассматривается. 

Ранее главный санитарный врач Республики Татарстан рассказала, как пройдут детские новогодние елки.

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