В Татарстане подготовлен ряд предложений по послаблению ковидных ограничений

В Татарстане подготовили ряд предложений по ослаблению коронавирусных ограничений. Об этом на пресс-конференции заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

По ее словам, сейчас все эти предложения находятся на рассмотрении у оперативного штаба по борьбе с инфекцией, но озвучивать их пока рано. Документы должен появится на днях.

Патяшина заявила, что из-за низкого темпа вакцинация отмена системы QR-кодов в общественном транспорте не рассматривается.

Ранее главный санитарный врач Республики Татарстан рассказала, как пройдут детские новогодние елки.