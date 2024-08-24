В Татарстане подорожали хлеб, мука и масло

За прошедшую неделю в Татарстане наблюдается рост цен на несколько основных продуктов, включая хлеб, муку и масло. По данным Татарстанстата, с 12 по 19 августа стоимость этих товаров увеличилась.

Наибольший рост цен зафиксирован на огурцы, которые подскочили в цене на 6,81%, достигнув 95,84 рубля за килограмм. Более чем на 1% подорожали также свинина — до 303,84 рубля за килограмм, сливочное и подсолнечное масла — до 777,99 и 120,65 рубля соответственно. Целое стерилизованное молоко с жирностью 2,5-3,2% выросло до 86,79 рубля, а пшеничная мука подорожала до 42,67 рубля. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб тоже увеличились в цене, теперь их стоимость составляет 67,43 рубля.

В то же время, по информации Татарстанстата, некоторые продукты стали дешевле. Например, килограмм моркови снизился на 4,18% и теперь стоит 51,84 рубля, свекла подешевела на 2,8% до 50,72 рубля, а картофель стал дешевле на 3,58%, достигнув 50,65 рубля. Более чем на 1% снизились цены на овощные консервы для детского питания, белокочанную капусту, репчатый лук и бананы.