В Татарстане подорожали хлеб, мука и масло

news_top_970_100
Республика
24 августа 2024  15:31
Автор:
Назиля Фахрутдинова

За прошедшую неделю в Татарстане наблюдается рост цен на несколько основных продуктов, включая хлеб, муку и масло. По данным Татарстанстата, с 12 по 19 августа стоимость этих товаров увеличилась.

Наибольший рост цен зафиксирован на огурцы, которые подскочили в цене на 6,81%, достигнув 95,84 рубля за килограмм. Более чем на 1% подорожали также свинина — до 303,84 рубля за килограмм, сливочное и подсолнечное масла — до 777,99 и 120,65 рубля соответственно. Целое стерилизованное молоко с жирностью 2,5-3,2% выросло до 86,79 рубля, а пшеничная мука подорожала до 42,67 рубля. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб тоже увеличились в цене, теперь их стоимость составляет 67,43 рубля.

В то же время, по информации Татарстанстата, некоторые продукты стали дешевле. Например, килограмм моркови снизился на 4,18% и теперь стоит 51,84 рубля, свекла подешевела на 2,8% до 50,72 рубля, а картофель стал дешевле на 3,58%, достигнув 50,65 рубля. Более чем на 1% снизились цены на овощные консервы для детского питания, белокочанную капусту, репчатый лук и бананы.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане за последние две недели завершили капитальный ремонт 105 многоквартирных домов
В Казани запустили многопрофильный центр для подростков с особенностями развития
В Татарстане подорожали хлеб, мука и масло
Раис РТ поручил обеспечить безопасность в ходе празднования Дня республики
В Татарстане увеличат финансовую поддержку для детей-сирот и субсидии пенсионерам
В России одобрили идею продлить срок действия результатов ЕГЭ для участников СВО
Научные исследования: Антарктида поднимается на фоне глобальных изменений климата
ГАИ напоминает, что питбайки и квадроциклы не предназначены для использования на дорогах