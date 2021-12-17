 В Татарстане подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков
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В Татарстане подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков

Подозреваемый имел при себе 27 свертков запрещенного вещества.

Республика
17 декабря 2021  13:01
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане 16-летний подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В Лениногорске, 4 декабря этого года, сотрудники полиции остановили «ВАЗ» 14-й модели, где на переднем пассажирском сидении был подозреваемый. Во время задержания, подросток выбросил имевшиеся у него 22 свертка, упакованных в изоленту. Позже во время досмотра у молодого человека изъяли еще пять свертков.

Позже исследование установило, что общая масса вещества – 29 грамм, а содержимое является запрещенным наркотиком. В мобильном телефоне подозреваемого сотрудники правоохранительных органов обнаружили фотографию с координатами местности в Альметьевске. В дальнейшем там были изъяты 30 свертков с наркотиками массой более 31 грамма.

Расследование уголовного дела продолжается.

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