В Татарстане погибла женщина в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей

В Республике Татарстан погибла женщина в лобовом столкновении двух легковых автомобилей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

ДТП произошло накануне в Нижнекамском районе, на трассе Чистополь — Нижнекамск. Белая Skoda выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai.

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля Skoda. Еще 4 человека пострадали, двое из них — дети.

Ранее «КВ» писали, что по новому закону Владимира Путина лихачам на дорогах за нарушение ПДД может грозить до трех лет лишения свободы.