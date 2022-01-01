 В Татарстане погибла женщина в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей
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В Татарстане погибла женщина в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей

Еще 4 человека пострадали, двое из них — дети.

Республика
1 января 2022  16:11
Автор:
Ольга Полякова

В Республике Татарстан погибла женщина в лобовом столкновении двух легковых автомобилей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

ДТП произошло накануне в Нижнекамском районе, на трассе Чистополь — Нижнекамск. Белая Skoda выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai.

В результате аварии погибла пассажирка автомобиля Skoda. Еще 4 человека пострадали, двое из них — дети.

Ранее «КВ» писали, что по новому закону Владимира Путина лихачам на дорогах за нарушение ПДД может грозить до трех лет лишения свободы.

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