 В Татарстане полицейские нашли подростка, стрелявшего в 7-летнего на детской площадке
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В Татарстане полицейские нашли подростка, стрелявшего в 7-летнего на детской площадке

Подросток украл деньги у родителей и купил пистолет.

Республика
16 июня 2023  20:00
Автор:
Валерий Саидов

В Альметьевске сотрудники полиции нашли подростка, стрелявшего из пистолета в 7-летнего ребенка на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

По словам подростка, оружие он купил в одном из ТЦ на деньги родители, которые он взял из их тайника. Сначала он попробовал пострелять в лесопарке, а на следующий день взял пистолет с собой на улицу.

«Подросток достал пистолет и начал стрелять в гулявшего на детской площадке 7-летнего мальчика, вследсвтие чего ранил его. Против родителей подростка возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Также проводится проверка магазина, продавшего ребенку оружие», – отметили в МВД России по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что Прокуратура Альметьевска начала проверку после инцидента с 7-летним пострадавшим в Парке Здоровья. Подросток прострелил ногу 7-летнему мальчику.

 

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