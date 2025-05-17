В Татарстане помогают женщинам найти работу через клубы при центрах занятости

В республике при центрах занятости действуют 17 женских клубов, где поддержку могут получить матери несовершеннолетних детей, многодетные и одинокие родители, а также семьи участников СВО. По данным Минтруда РТ, из 1200 женщин, посетивших клубы, 300 трудоустроились, а 118 открыли собственное дело.

Параллельно в регионе продолжается модернизация служб занятости в рамках нацпроекта «Кадры». С 2019 года обновлены центры в Набережных Челнах, Альметьевске, Казани и Кукморском районе — теперь они работают в едином фирменном стиле. К 2026 году все центры республики перейдут на стандартизированные услуги под общим брендом.

Администрирование стало централизованным: теперь работает единый республиканский центр с местными подразделениями, что повышает эффективность услуг. Активно внедряется цифровизация, ускоряющая подбор вакансий.

Особое внимание уделяется проактивной помощи соискателям, включая участников СВО. Специалисты сами предлагают услуги по трудоустройству и обучению, сотрудничая с фондом «Защитники Отечества». В будущем такой же подход применят к выпускникам вузов, помогая им найти работу еще до окончания учебы.

Для удобства посетителей в центрах оборудуют детские уголки, а сотрудники будут носить фирменную одежду. Вся продукция также получит единое брендирование.