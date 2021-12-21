В Татарстане после вмешательства прокуратуры инвалиду выдали слуховой аппарат

В Татарстане прокуратура Новошешминского района провела проверку после жалоб 62-летнего мужчины о нарушениях его прав на получение средств реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры РТ.

«Установлено, что с 2018 года заявитель имеет третью группу инвалидности по общему заболеванию», – говорится в сообщении.

По программе индивидуальной реабилитации татарстанское отделение ФСС должно было предоставить ему цифровой сигнализатор звука с вибрационной и световой индикацией, слуховой аппарат, телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефон с текстовым выходом. Но этим средствами мужчину так и не обеспечили.

«После вмешательства надзорного ведомства мужчине выдали необходимые технические средства реабилитации», – отметили в пресс-службе.