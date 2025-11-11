В Татарстане повысят выплаты опекунам несовершеннолетних

С 1 января 2026 года в Татарстане произойдет значительное увеличение вознаграждения для опекунов несовершеннолетних. Согласно подписанному главой республики Рустамом Миннихановым закону, выплаты вырастут с 3 тысяч до 8 641 рубля на каждого ребенка.

Поправки в статью 141 Семейного кодекса РТ также предусматривают дополнительные меры поддержки. Лицам с педагогическим или медицинским образованием установлена ежемесячная доплата в размере 13 546 рублей, которая назначается независимо от количества опекаемых детей.

В настоящее время в приемных семьях республики воспитывается более 1,7 тысячи детей. По прогнозам на 2026 год, эта цифра составит около 1,6 тысячи, из которых 230 человек относятся к наиболее уязвимым категориям.

Отмечается, что новый закон направлен на повышение престижа института опеки и создание комфортных условий для детей, оставшихся без родительского попечения. Документ допускает распределение выплат между несколькими опекунами в согласованных ими долях.

Параллельно с региональными выплатами опекуны продолжают получать федеральную поддержку, включая ежемесячные пособия на содержание ребенка (около 23,5 тыс. рублей) и единовременные выплаты при передаче ребенка в семью (от 26,9 тыс. до 205,8 тыс. рублей).