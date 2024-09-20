В Татарстане похолодание и дожди

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Республика
20 сентября 2024  08:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Пятница в Татарстане отметится неустойчивой погодой. По данным Гидрометцентра республики, регион продолжит находиться под влиянием холодного атмосферного фронта.

В течение дня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах республики, за исключением Казани, возможны грозы.

Ночью температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов. В столице республики столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов.

Сохранится северо-западный ветер, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. В Казани скорость ветра не превысит 13 метров в секунду.

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