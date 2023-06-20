В Татарстане похоронили четырех детей, погибших от пожара в частном доме

В селе Саитово Тукаевского района Татарстана прошли похороны семерых человек, заживо сгоревших от пожара в частной доме по ул. Торговая, среди них – три мальчика 10, 9 и 7 лет и девочка четырех лет. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Расходы на погребение семерых жертв пожара взяли муниципалитет и поселковый совет, сбор денежных средств для помощи родственникам погибших организовали сами сельчане.

«В живых чудом осталась лишь мать четырех погибших детей Эльмира. В момент тргедиии женщина находилась рядом с домом. Увидев дым, она быстро забежала на веранду, но было поздно – там вовсю полыхал огонь», – отметили в «ЧИ».

Сейчас 29-летняя женщина живет в доме своего отца. Руководство села направило им необходимый запас продуктов.

Устанавливаются причины произошедшего. По версии следствия, предполагаются два варианта – неосторожность в обращении с огнем или замыкание электропроводки.

Ранее «КВ» сообщали, что в деревне Саитово произошел пожар в частном доме. К тушению огня привлекли 43 человека и 17 единиц техники. В 14.05 18 июня пожар был локализован.