В Татарстане появилась интерактивная карта 1800 бесплатных Wi-Fi точек

Министерство цифрового развития РТ представило карту общедоступных точек беспроводного интернета. Согласно данным ведомства, на территории республики функционирует около 1800 таких локаций, из которых 841 сосредоточена в Казани.

Ключевые места размещения точек доступа включают городские парки, многофункциональные центры, торговые комплексы и другие общественные пространства. Как пояснил министр цифрового развития Айрат Хайруллин, эта инфраструктура особенно важна в условиях возможных перебоев с мобильной связью.

«Даже в нестандартных ситуациях, например при режиме беспилотной опасности, люди смогут вызвать такси, связаться с родными или воспользоваться госуслугами», – отметил Хайруллин. Для подключения достаточно выбрать открытую сеть и пройти простую процедуру авторизации.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» при поддержке федерального центра и руководства республики. В ближайшее время сеть общественных Wi-Fi точек планируется расширить, чтобы обеспечить стабильный интернет-доступ во всех населенных пунктах Татарстана.

Напомним, на прошлой неделе власти республики поручили операторам связи оперативно решить проблемы с мобильным интернетом во время действия особых режимов. Развитие альтернативных каналов доступа в сеть стало частью этой работы.