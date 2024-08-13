В Татарстане появится единый логистический оператор для развития грузоперевозок

Власти Татарстана разрабатывают программу развития грузоперевозок, ключевым элементом которой станет создание единого логистического оператора. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на совещании в Доме Правительства, пишет «Татар-информ».

По словам министра, проект программы будет представлен компании «Татнефть» уже в конце августа, а в начале сентября — руководству республики.

Ханифов также отметил, что Миндортранс работает над несколькими другими важными проектами в сфере грузоперевозок. Например, электрификацией железнодорожной линии Агрыз – Бугульма – Кандры (совместно с Куйбышевской железной дорогой), строительством новой железнодорожной линии Нурлат – Серные воды-1, которая позволит сократить путь почти на 300 км, а также созданием в Татарстане комплексного хаба перевалки строительных грузов.

Пока решен вопрос только по Свияжскому мультимодальному логистическому центру, но работа по поручению Раиса Татарстана по хабам в Казанской, Набережночелнинской и Альметьевской агломерациях продолжается.