В Татарстане появится еще одна кондитерская фабрика

Инвестиционный совет Республики Татарстан под руководством Рустама Минниханова одобрил строительство новой кондитерской фабрики в Нижнесуыксинском сельском поселении Тукаевского района.

Новая фабрика станет логическим продолжением развития производственных мощностей компании, уже имеющей предприятие в Набережных Челнах. По словам Елены Стрюковой, директора по развитию «Эссен Продакшн», запуск производства запланирован на 2026 год. Новая фабрика позволит компании практически удвоить выпуск продукции – до 40 тысяч тонн кондитерских изделий в год.

Проект предусматривает не только строительство производственных корпусов, но и комфортабельного общежития на 300 мест для сотрудников предприятия. Общая площадь комплекса составит 180 тысяч квадратных метров, а число новых рабочих мест – 600.

Ранее мы писали, что на заседании инвестиционного совета было принято решение о поддержке девяти новых инвестиционных проектов. Общий объем вложений в экономику региона составит внушительную сумму – почти 94 миллиарда рублей, сообщили в Агенстве инвестразвития Татарстана.