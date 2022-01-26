В Татарстане появится платная трасса Шали – Бавлы

В Татарстане стартует проект по строительству платной трассы Шали (М7) — Бавлы (М5) на участке Алексеевское — Альметьевск. Об этом рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

«Считаю, что это наша мечта. Фоат Комаров (был председателем совета директоров «СМП-Нефтегаз», в которое входит «Автострада» — прим. Ред) начинал эту трассу. Решение по участку Алексеевское — Альметьевск приняли на федеральном уровне, и мы активно к этой задаче приступаем. Первый этап — до Альметьевска, а потом уже должны дойти до Бавлов», – отметил Минниханов.

Также президент республики напомнил о других крупных дорожных проектах, которые начались в Татарстане при поддержке федерального правительства. Это, к примеру, проект строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 с мостом через Каму. И, конечно же, платная трасса Москва – Казань.

Протяженность новой четырехполосной трассы Шали – Бавлы будет составлять 145 километров. Для бюджета дорога обойдется в 83 млрд рублей.

Напомним, нулевой участок платной трассы Москва-Казань запустят уже в этом, 2022 году. Более того, автомагистраль могут продлить до Новосибирска.