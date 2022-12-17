 В Татарстане появится региональное отделение Российского движения детей и молодежи
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В Татарстане появится региональное отделение Российского движения детей и молодежи

Основной кандидат на пост главы движения в регионе — министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Республика
17 декабря 2022  16:20
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане появится региональное отделение Российского движения детей и молодежи. Основной кандидат на пост главы движения в регионе — министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. Об этом «КВ» стало известно из собственных источников. 

«Комментировать преждевременно. Могу сказать одно, кто бы им ни стал, задача будет стоять масштабная. У движения в каждом районе появятся закрепленные люди», — отметил Тимур Сулейманов.

Также министр добавил, что движение усилит работу действующих детских и молодежных организаций. «Его главная роль — создание условий для формирования ценностных ориентаций и личностного развития детей и молодежи», — заключил Сулейманов. 

Ранее «КВ» сообщали, Проведение программы «Казань — молодежная столица ОИС 2022» укрепило международные отношения. В 2022 году были проведены масштабные мероприятия по направлениям — наука и образование, творчество и искусство, предпринимательство, киберспорт, общественная дипломатия и молодежная политика.

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