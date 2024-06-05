В Татарстане пожаловались на нехватку цемента для преображения к саммиту БРИКС

Строительные компании Татарстана испытывают дефицит цемента, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Он подчеркнул, что сейчас это основная проблема, с которой сталкивается регион при подготовке к играм и саммиту БРИКС. Фролов заявил, что весь процесс на личном контроле держит Рустам Минниханов.

Для долгосрочного решения 3 июня Инвестиционный совет РТ одобрил строительство цементного терминала в Тукаевском районе. Директор по развитию ООО «Ресурс-М» Эдуард Муратов заявил, что терминал будет получать цемент из Ульяновской и Оренбургской областей, Башкортостана и Мордовии, вмещая до 24 тысяч тонн цемента и разгружая до 40 вагонов в день, что составляет 2,8 тысяч тонн.

Муратов отметил, что в начале мая бетонные заводы ещё держали цемент в вагонах, но к середине месяца запасы иссякли, и сейчас опять острый дефицит. Новый терминал позволит создавать буферную зону для хранения цемента на месяц или два, что поможет сгладить пики спроса.

Фролов также указал на нехватку кадров в строительной отрасли. Компании испытывают дефицит квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы, уровень зарплат недостаточен. По данным министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в сфере строительства и ЖКХ не хватает около 4,3 тысяч специалистов, что составляет 8% от общего числа вакансий.