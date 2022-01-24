В Татарстане пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В Бугульминском районе Татарстана пожарные спасли мужчину из горящей квартиры. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Школьной поступило в 18 часов вечера. На место происшествия выехали спасатели, где зашли в задымленное помещение и при помощи маски спасаемого вытащили жильца на воздух.

В настоящее время причины возгорания неизвестны. Площадь горения составила один кв.метр.

Ранее «КВ» сообщали, что в Зеленодольске при пожаре пострадал мужчина — он отравился продуктами горения.