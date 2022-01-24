 В Татарстане пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
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В Татарстане пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Спасатели вытащили пострадавшего из задымленного помещения при помощи маски спасаемого.

Республика
24 января 2022  21:15
Автор:
Роза Габитова

В Бугульминском районе Татарстана пожарные спасли мужчину из горящей квартиры. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Школьной поступило в 18 часов вечера. На место происшествия выехали спасатели, где зашли в задымленное помещение и при помощи маски спасаемого вытащили жильца на воздух. 

В настоящее время причины возгорания неизвестны. Площадь горения составила один кв.метр.

Ранее «КВ» сообщали, что в Зеленодольске при пожаре пострадал мужчина — он отравился продуктами горения.

 

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