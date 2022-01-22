В Зеленодольске при пожаре пострадал мужчина — он отравился продуктами горения

В Зеленодольске при пожаре в доме коридорного типа пострадал мужчина. Он отравился продуктами горения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании на улице Татарстана, 25 поступило накануне. На место происшествия выехали пожарные и обнаружили огонь в квартире на первом этаже. Спасатели, надев дыхательные аппараты, проникли внутрь здания, и вынесли мужчину из задымленного помещения.

До прибытия пожарных 16 жильцов самостоятельно эвакуировались.

Площадь пожара составила 1 кв. метр, причина возгорания неизвестна, отметили в МЧС.

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