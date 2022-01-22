 В Зеленодольске при пожаре пострадал мужчина — он отравился продуктами горения
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В Зеленодольске при пожаре пострадал мужчина — он отравился продуктами горения

Пострадавшего доставили в местную больницу.

Республика
22 января 2022  13:21
Автор:
Роза Габитова

В Зеленодольске при пожаре в доме коридорного типа пострадал мужчина. Он отравился продуктами горения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании на улице Татарстана, 25 поступило накануне. На место происшествия выехали пожарные и обнаружили огонь в квартире на первом этаже. Спасатели, надев дыхательные аппараты, проникли внутрь здания, и вынесли мужчину из задымленного помещения.

До прибытия пожарных 16 жильцов самостоятельно эвакуировались. 

Площадь пожара составила 1 кв. метр, причина возгорания неизвестна, отметили в МЧС.

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах закрыли Ледовый дворец из-за нарушений пожарной безопасности.

 

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