В Татарстане предложили наладить производство сырья для гемодиализа

Директор направления «Специализированная медицинская техника» АО «Росатом РДС» Анатолий Мялицин предложил наладить в Татарстане производство сырья для расходных материалов, используемых в гемодиализе. Он озвучил инициативу на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Мялицин предложил выпускать 30 тонн диметилцитамида и 200 тонн полисульфона в год, что обеспечит гарантированный госконтракт. Также он отметил, что полисульфон будет востребован партнерами из Беларуси и для специальных задач.

Другим необходимым веществом является поливинилпирролидон, производство которого также можно организовать в республике. Мялицин предложил рассмотреть возможность производства расходных материалов в Иннополисе, ссылаясь на опыт Китая.