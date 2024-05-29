В Татарстане предложили наладить производство сырья для гемодиализа

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Республика
29 мая 2024  08:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Директор направления «Специализированная медицинская техника» АО «Росатом РДС» Анатолий Мялицин предложил наладить в Татарстане производство сырья для расходных материалов, используемых в гемодиализе. Он озвучил инициативу на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Мялицин предложил выпускать 30 тонн диметилцитамида и 200 тонн полисульфона в год, что обеспечит гарантированный госконтракт. Также он отметил, что полисульфон будет востребован партнерами из Беларуси и для специальных задач.

Другим необходимым веществом является поливинилпирролидон, производство которого также можно организовать в республике. Мялицин предложил рассмотреть возможность производства расходных материалов в Иннополисе, ссылаясь на опыт Китая.

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