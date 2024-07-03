В Татарстане предпринимателям предлагают бесплатные патентные исследования

Региональный Центр «Мой бизнес» в Татарстане предоставляет предпринимателям бесплатную услугу по проведению патентных исследований в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Услуга поможет предпринимателям оценить технический уровень и тенденции развития объектов хозяйственной деятельности, определить их патентоспособность, патентную чистоту и конкурентоспособность на рынке.

Патентные исследования проводятся на основе информации из российских и зарубежных баз данных и включают в себя следующие этапы:

- разработка задания на проведение патентных исследований;

- разработка регламента поиска информации;

- поиск и отбор патентной и другой научно-технической и экономической информации;

- систематизация и анализ отобранной информации;

- исследование уровня техники и тенденций развития, выявление конкурентов;

- определение охраноспособности объекта техники;

- обоснование предложений о возможности дальнейшей правовой охраны объекта;

- подготовка отчета о патентных исследованиях.

Результат услуги - отчет о патентном исследовании в соответствии с требованиями ГОСТ Р.15.011–2022. Срок проведения исследования — не более 2 месяцев. Подать заявку на проведение патентного исследования можно онлайн в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ.

Напомним, поддержка и развитие бизнеса предусмотрены нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», инициированным Президентом РФ Владимиром Путиным.