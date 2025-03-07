В Татарстане предупредили о метели и сильном ветре 8 марта

Гидрометцентр Татарстана сообщил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в республике 8 марта. Жителей и гостей региона предупредили о метели, сильном ветре со скоростью 15–18 м/с и тумане.

— На дорогах местами возможны снежная каша и снежные заносы, — отметили в прогнозе.

Температура воздуха в ночные часы опустится до -1...-6 градусов, а днем будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса. Синоптики призвали быть осторожными на дорогах и учитывать сложные погодные условия при планировании поездок.