В Татарстане предупредили о метели и сильном ветре 8 марта

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Республика
7 марта 2025  15:44

Гидрометцентр Татарстана сообщил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в республике 8 марта. Жителей и гостей региона предупредили о метели, сильном ветре со скоростью 15–18 м/с и тумане.  

— На дорогах местами возможны снежная каша и снежные заносы, — отметили в прогнозе.  

Температура воздуха в ночные часы опустится до -1...-6 градусов, а днем будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса. Синоптики призвали быть осторожными на дорогах и учитывать сложные погодные условия при планировании поездок.

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В Татарстане предупредили о метели и сильном ветре 8 марта
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