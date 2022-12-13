 В Татарстане прекратили дело о банкротстве строительного треста «Камдорстрой»
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В Татарстане прекратили дело о банкротстве строительного треста «Камдорстрой»

Долги предприятия в размере 324 млн рублей закрыл гендиректор ООО «РБР-16» Тагир Сунгатуллин.

Республика
13 декабря 2022  10:54
Автор:
Эдуард Салихов

Арбитражный суд РТ прекратил дело о банкротстве строительного треста «Камдорстрой». Долги предприятия в размере 324 млн рублей закрыл гендиректор ООО «РБР-16» Тагир Сунгатуллин. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». 

Тагир Сунгатуллин считает, что спасение «Камдорстроя» — восстановление исторической справедливости. Предприятие строило дороги еще при Советском Союзе, а также брало на себя строительство трасс и в настоящее время. 

Ранее «КВ» сообщали, что финансирование строительства и ремонта дорог по нацпроекту в Татарстане увеличат до 11,2 млрд рублей. В этом году на реализацию проекта в Татарстане было выделено 9,8 млрд рублей.

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