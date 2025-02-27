В Татарстане пресечено нарушение режима охраны заказника «Голубые озера»

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам выявили нарушение режима особой охраны на территории государственного природного заказника «Голубые озера». Были зафиксированы проезд и стоянка механического транспортного средства на защищенной территории, что противоречит установленным правилам.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

— Напоминаем, что за нарушение особого режима особо охраняемых природных территорий законодательством Российской Федерации устанавливается административная и уголовная ответственность, — подчеркнули представители Госкомитета.

«Голубые озера» — уникальный природный объект, имеющий статус особо охраняемой территории. Здесь запрещено движение и стоянка транспортных средств, чтобы сохранить хрупкую экосистему и предотвратить антропогенное воздействие.

Этот случай стал очередным напоминанием о необходимости соблюдения природоохранного законодательства, особенно на территориях, имеющих особое экологическое значение.