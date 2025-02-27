В Татарстане пресечено нарушение режима охраны заказника «Голубые озера»

news_top_970_100
Город
27 февраля 2025  10:29

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам выявили нарушение режима особой охраны на территории государственного природного заказника «Голубые озера». Были зафиксированы проезд и стоянка механического транспортного средства на защищенной территории, что противоречит установленным правилам.  

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.  

— Напоминаем, что за нарушение особого режима особо охраняемых природных территорий законодательством Российской Федерации устанавливается административная и уголовная ответственность, — подчеркнули представители Госкомитета.  

«Голубые озера» — уникальный природный объект, имеющий статус особо охраняемой территории. Здесь запрещено движение и стоянка транспортных средств, чтобы сохранить хрупкую экосистему и предотвратить антропогенное воздействие.  

Этот случай стал очередным напоминанием о необходимости соблюдения природоохранного законодательства, особенно на территориях, имеющих особое экологическое значение.

news_right_column_240_400
Новости
Чем опасны «ветряночные» вечеринки
Профилактика и диагностика заболеваний ЖКТ: когда обращаться к гастроэнтерологу?
Куюки соединят с трассой М7 для снижения пробок
«Масленица в Казани 2025: яркие гулянья, блины и традиционные забавы для всей семьи»
«Масленица в Казани 2025: яркие гулянья, блины и традиционные забавы для всей семьи»
Татарстанцам вернули почти 2,8 млн рублей за излишне начисленные ЖКУ
Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский покинул клуб
В чем секрет счастья семьи Тукаевых?
В чем секрет счастья семьи Тукаевых?
В Татарстане пресечено нарушение режима охраны заказника «Голубые озера»