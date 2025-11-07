В Татарстане продлили прием заявок на свадебные гранты для молодежи

Прием заявок на участие в уникальной программе «Гранты молодоженам Татарстана» продлен до 15 ноября 2025 года. Соответствующее решение было принято в рамках реализации социального проекта, инициированного при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова.

Программа предоставляет молодым парам единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, которую можно направить на организацию свадебной церемонии с национальным колоритом. Финансирование покрывает расходы на аренду площадки, оформление, музыкальное сопровождение, свадебные наряды и другие сопутствующие услуги.

Условиями участия предусмотрено, что брак должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС Татарстана, один из супругов не должен быть старше 35 лет, а пара обязана постоянно проживать на территории республики не менее трех лет. Подача заявок осуществляется через мобильное приложение «Услуги РТ 2.0» и занимает не более 15 минут.

Как отметила первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина, проект направлен на укрепление семейных ценностей и сохранение национальных традиций среди молодежи. Программа действует до конца 2025 года и не имеет аналогов в других регионах России.