В Татарстане продолжается авиапатрулирование лесов на Cessna-172

С начала пожароопасного сезона в Татарстане проведено уже 42 авиационных патрулирования лесов общей продолжительностью 194 летных часа.

Мониторинг проводится на самолете Cessna-172 и является одним из эффективных методов обнаружения возгораний, особенно при высоком классе пожарной опасности.

До 22 июля в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за высокого, а в некоторых районах чрезвычайного класса пожарной опасности. Специалисты Минлесхоза РТ проводят патрулирование по четырем маршрутам общей протяженностью 2190 километров. Самый длинный из них охватывает площадь в 1,2 миллиона гектаров, что практически соответствует всему лесному фонду республики.

В текущем году предусмотрено 304 летных часа 34 минуты для авиамониторинга.

Авиационное патрулирование лесов реализуется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».