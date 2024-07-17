В Татарстане продолжается авиапатрулирование лесов на Cessna-172

news_top_970_100
Республика
17 июля 2024  18:41
Автор:
Эндже Гарафиева

С начала пожароопасного сезона в Татарстане проведено уже 42 авиационных патрулирования лесов общей продолжительностью 194 летных часа.

Мониторинг проводится на самолете Cessna-172 и является одним из эффективных методов обнаружения возгораний, особенно при высоком классе пожарной опасности.

До 22 июля в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за высокого, а в некоторых районах чрезвычайного класса пожарной опасности. Специалисты Минлесхоза РТ проводят патрулирование по четырем маршрутам общей протяженностью 2190 километров. Самый длинный из них охватывает площадь в 1,2 миллиона гектаров, что практически соответствует всему лесному фонду республики.

В текущем году предусмотрено 304 летных часа 34 минуты для авиамониторинга.

Авиационное патрулирование лесов реализуется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Жителей Татарстана предупредили о возможном граде и грозе
В Татарстане продолжается авиапатрулирование лесов на Cessna-172
В Зеленодольске мужчина с ножами пытался ворваться в суд
Хулиган, разбивший стекло в казанском трамвае, явился с повинной
Татарстан – лидер в повышении производительности труда
«КАМАЗ» увеличил вырочку в первом полугодии до 156,34 млрд рублей
В Татарстане сократили гранты для ученых, работающих на татарском языке
Массовое нашествие шелкопряда угрожает лесам Татарстана