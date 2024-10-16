В Татарстане продолжается капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей

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Республика
16 октября 2024  11:16

В 2024 году в республике запланированы капитальные работы в 15 детских оздоровительных лагерях. Из этого числа в трех лагерях ремонтные работы уже успешно завершены, а в остальных — выполнено 67% запланированных задач.

Полностью завершены работы в спортивно-оздоровительном лагере «Искра» в Казани, а также лагерях «Полянка» в Мензелинском районе и «Кама» в Мамадыше.

Помимо восстановления старых объектов, в действующих лагерях возводятся и новые корпуса. Строительство новых зданий достигло прогресса в 72%. 

Новый лагерь строится в Нурлатском районе, где на данный момент выполнено 70% строительно-монтажных работ.

Создание комфортных условий для молодежи соответствует задачам национального проекта «Образование».

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