В Татарстане продолжает дорожать дизельное топливо

В Татарстане за неделю, с 28 ноября по 5 декабря, дизельное топливо подорожало на 2 копейки. Сейчас его цена составляет 53,6 рубля. Об этом свидетельствую данные Татарстанстата.

Стоимость 92-го бензина выросла на 1 копейку, 95-й вырос на 6 копеек. Сейчас 92-й бензин стоит 45,96 рубля за литр, 95-й бензин 49,46 рубля, АИ-98 и выше — 60,77 рубля. Стабильной вторую неделю подряд остается только цена на топливо премиум-марок.

Ранее «КВ » сообщали, что в Татарстане из-за индексации оптовой цены на газ, его стоимость вырастет на 53 копейки. Теперь цена за куб. метр составит 6,78 рублей с учетом НДС. С 1 декабря этого года в стране произойдет индексация цены и газа для населения. Оптовая цена на газ вырастет на 8,5%, а тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям — на 8,5%.