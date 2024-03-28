В Татарстане пройдет региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства

Впервые мероприятие прошло в 2023 году. В двух этапах ярмарки, региональном и федеральном, приняли участие более 900 тысяч россиян, свыше 35 тысяч работодателей, представивших порядка 785 тысяч вакансий. По итогам двух этапов свыше 123 тысяч соискателей были трудоустроены.

В Татарстане в прошлом году всероссийская ярмарка трудоустройства прошла одновременно на 55 площадках в городах и районах республики. Мероприятие позволило привлечь внимание 32 тысяч человек, из них было трудоустроено 3,4 тысячи человек, в том числе на предприятия ОПК - 1,3 тысячи человек.

В этом году региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 12 апреля. Мероприятия регионального этапа пройдут одновременно на 45 площадках по всему Татарстану, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Казанцев будут ждать с 9.00 до 13.00 по адресу: ул. Профессора Нужина, 2 (культурно-спортивный комплекс «УНИКС»). В рамках всероссийской ярмарки трудоустройства будут организованы тренинги, промтуры, выставки-презентации, открытые отборы и онлайн-собеседования.

Свои вакансии соискателям предложат ведущие предприятия и организации республики.

Принять участие в мероприятиях регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» могут все желающие.