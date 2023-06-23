В Татарстане пройдет V Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге»

С 29 июня по 2 июля в Елабуге при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова состоится V Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

Помимо самого Бориса Березовского в фестивале примут участие известные музыканты и оркестры из России, Сербии, Италии и Израиля. Специальным гостем фестиваля станет сербский актер, режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Ранее «КВ» сообщали, что фестиваль «Элбэдэн» в Татарстане соберет 300 реконструкторов со всей страны. Пять лет назад фестиваль начинался с реконструкции боя «1941г. Вторжение», в этом году его вновь воссоздадут 25 июня. Действия развернутся с 4 до 5 утра.