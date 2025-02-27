В Татарстане прокомментировали возможное подорожание хлеба

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Республика
27 февраля 2025  17:49

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан прокомментировали информацию о возможном повышении цен на хлеб. Как сообщает ГТРК «Татарстан», с 1 марта 2025 года стоимость хлеба может вырасти на 10-12%. В настоящее время средняя цена за 400 граммов хлеба составляет 50 рублей, при этом минимальная цена — 21 рубль, а максимальная — 139 рублей за 205 граммов.  

Несмотря на то, что состав, вес и внешний вид продукции остаются неизменными, производители связывают возможное подорожание с ростом затрат на производство. Российский Союз пекарей подтвердил, что некоторые поставщики уже начали постепенно повышать цены, хотя пока незначительно.  

Президент Российского Союза пекарей Дмитрий Семенов отметил, что не все предприятия одновременно изменят цены: «У каких-то предприятий произойдет, у каких-то уже произошло. Возможно, есть такие, у кого запас прочности позволит на некоторое время отложить изменение цен».  

Основными факторами, влияющими на себестоимость хлеба, являются рост цен на муку, логистику и оплату труда. За 2024 год стоимость пшеничной муки высшего сорта увеличилась на 22%, а ржаной обдирной — на 40%. Исполнительный директор Национального Союза Хлебопечения Рустам Айдиев пояснил, что себестоимость хлебобулочных изделий за прошлый год выросла на 25-30%, в основном из-за удорожания логистики.  

В Татарстане, где стоимость продуктового набора одна из самых низких в Приволжском федеральном округе, власти принимают меры для сдерживания роста цен на хлеб. Производителям выделяются субсидии, а также заключены соглашения о не повышении цен на отдельные виды «социального хлеба».  

«Руководством республики было принято решение об увеличении компенсации на производство социальных хлебов до 6 рублей. Из бюджета республики на эти цели выделено более 300 миллионов рублей», — сообщил начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Валентин Спичков.  

Антимонопольная служба Татарстана пока не видит оснований для проведения проверок производителей и продавцов хлеба, но готова вмешаться в случае выявления нарушений.

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